Regno Unito: Covid-19, cinque isole della Grecia aggiunte a lista viaggi sicuri

- Il Regno Unito ha aggiunto cinque isole della Grecia nella lista dei corridoi per i viaggi sicuri. A partire da oggi, pertanto, coloro che intendono recarsi nel Regno Unito da queste isole non devono più sottoporsi all'autoisolamento all'arrivo o al tampone per il Covid-19. Lo ha spiegato il ministro dei Trasporti greco, Grant Shapps. Le cinque isole aggiunte nella lista britannica dei viaggi sicuri sono Lesbo, Tino, Serifo, Santorini e Zante. (Gra)