Ue: Caon (FI), Recovery fund strategico per rilancio Paese, urgente discutere di riforme

- Roberto Caon, deputato di Forza Italia, dichiara: "Se tacuisses philosophus mansisses, una frase di Boezio che la dice lunga sulle esternazioni del ministro degli Esteri. Le risorse del Recovery fund - continua il parlamentare in una nota - sono strategiche per il rilancio dell'economia italiana e solo oggi Di Maio si accorge che sono urgenti. Senza riforme strutturali non arriveranno i 209 miliardi e il governo Conte sa bene visto che ha sottoscritto l'accordo a Bruxelles. Urge discutere delle riforme a partire da oggi perché non si può più perdere tempo. Rimaniamo in attesa - conclude l'esponente di FI - di nuove esternazioni sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità) per le spese sanitarie". (Com)