Colombia: liberato l’ex presidente Uribe, era ai domiciliari dal 4 agosto

- Il Tribunale di Bogotà ha disposto oggi la libertà immediata per l’ex presidente colombiano Alvaro Uribe, agli arresti domiciliari dallo scorso 4 agosto sulla base di una sentenza della Corte suprema. Lo riferisce il quotidiano “El Tiempo”. Secondo i giudici, infatti, “non può esserci privazione della libertà senza la formulazione di accuse”. Uribe è indagato dal 2018 per presunti reati di frode e corruzione. Il caso è quello della presunta manipolazione del processo a Gulliermo Monsalve, un ex paramilitare che aveva accusato Uribe di aver patrocinato la nascita di un gruppo di "Autodefensas", formazioni armate illegali protagoniste della guerra intestina che ha ferito per decenni il Paese. (segue) (Mec)