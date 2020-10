Colombia: liberato l’ex presidente Uribe, era ai domiciliari dal 4 agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno del paramilitarismo in Colombia è iniziato alla fine degli anni 80, quando gruppi di civili - soprattutto allevatori, coltivatori e proprietari terrieri - decisero di armarsi per combattere "da destra" le bande armate rivoluzionarie di sinistra. Uribe si è dimesso da senatore pochi giorni dopo il suo arresto e si è detto “addolorato” per le accuse mosse nei suoi confronti. I legali hanno insistito sul rilascio dell’ex presidente evidenziando come, trasferendo il caso alla procura generale, la Corte suprema avesse perso competenza sul dossier e non potesse dunque ordinare gli arresti domiciliari per Uribe. “Grazie a Dio”, ha commentato l’ex presidente oggi su Twitter. (Mec)