Brexit: colloquio tra Johnson e Macron, accordo da raggiungere entro il 15 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito cercherà ogni strada per raggiungere un accordo commerciale sui rapporti post Brexit con l'Unione europea. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson parlando al telefono oggi con il presidente francese Emmanuel Macron. Johnson ha evidenziato che per questo obiettivo è necessario fare progressi nei prossimi giorni e ha chiarito che il Consiglio europeo del 15 ottobre è il termine ultimo per trovare un accordo sulla Brexit. "Johnson ha confermato l'impegno del Regno Unito ad esplorare ogni strada per raggiungere un accordo", si legge in una nota diffusa da Downing Street dopo la telefonata. Secondo il premier britannico, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se si potrà colmare la distanza tra le parti, tramite il processo affidato ai capi negoziatori David Frost e Michel Barnier. Secondo la nota diffusa da Londra, Johnson ha sottolineato che un accordo sulla Brexit sarebbe meglio, ma anche che il Regno Unito alla fine del periodo di transizione "in stile Australia se un accordo non potrà essere trovato". (segue) (Rel)