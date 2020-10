Brexit: colloquio tra Johnson e Macron, accordo da raggiungere entro il 15 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi negoziatori del Regno Unito e dell'Ue, Frost e Barnier, dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per proseguire il confronto su un eventuale accordo. Barnier si è recato ieri a Londra per un incontro con Frost. Downing Street ha dichiarato che l'incontro con Frost - tenutosi a meno di una settimana dalla scadenza del Regno Unito per concordare un accordo - è stato "utile". Un portavoce del governo britannico ha dichiarato all'emittente "Bbc" che hanno avuto luogo "discussioni utili questa settimana e sono stati fatti progressi in alcuni settori. Tuttavia, rimangono ancora delle differenze su alcune questioni importanti". Tali questioni includono il pieno accesso per l'Ue alle acque territoriali britanniche per la pesca e l'autodeterminazione nel campo dell'assistenza finanziaria fornita dal governo alle imprese. Ciò avviene nonostante entrambe le parti concordino sull'importanza dell'accordo sulla Brexit. Lo scorso fine settimana, il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno infatti incaricato i loro negoziatori di "lavorare intensamente" per raggiungere un accordo e se ciò non dovesse avvenire, gli scambi commerciali tra il Regno Unito e l'Ue dovrebbero avvenire nel rispetto delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio, il ché significherebbe tariffe sulle merci in transito. (Rel)