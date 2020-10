© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio in un'appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Carlo Linneo 4 a Roma è divampato oggi intorno alle 17.30. Le fiamme, ben visibili dal tetto dello stabile, hanno generato un fumo nero e denso, chiaramente visibile in tutta la zona. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco a seguito delle numerose chiamate arrivate alla Sala operativa. (Rer)