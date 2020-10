Ambiente: Dadone, lotta a dissesto idrogeologico al centro strategia conversione green Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, annuncia: "Grazie al dipartimento Protezione civile oggi ho potuto svolgere un altro sopralluogo sulle località piemontesi della Val Tanaro e di Limone Piemonte colpite dall'ondata di maltempo di una settimana fa. Ascoltare dalla viva voce di sindaci e cittadini i bisogni e i problemi di queste comunità - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - consente al governo di sostenere in modo ancora più efficace gli sforzi di messa in sicurezza e ricostruzione. Non a caso, presto sarà proclamato lo stato di emergenza. La lotta al dissesto idrogeologico", conclude Dadone, "è e sarà sempre più al centro della nostra strategia di conversione green del Paese". (Rin)