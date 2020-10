Bolivia: la presidente Anez omaggia i militari che uccisero Che Guevara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia omaggia i militari che giustiziarono Ernesto “Che” Guevara nel 1967 e lancia un monito contro “cubani, venezuelani e argentini”, che in quel Paese potrebbero “trovare la morte”. In occasione del 53mo anniversario della morte del guerrigliero argentino, la presidente ad interim boliviana Jeanine Anez ha infatti tenuto un discorso per commemorare l’evento. “La lezione che noi boliviani abbiamo dato al mondo con la sconfitta e la morte di Che Guevara in Bolivia è che qui non ha casa né la dittatura comunista, né quella fascista”, ha dichiarato la Anez, ripresa dalla stampa locale. La presidente ad interim ha anche ricordato i “47 soldati boliviani, 47 membri delle forze armate, 47 cittadini vittime della guerriglia terroristica che Che Guevara portò in Bolivia”, inviando “come donna e come madre un abbraccio di cuore alle famiglie che persero i loro figli nella misera invasione comunista”. (segue) (Brb)