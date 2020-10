Bolivia: la presidente Anez omaggia i militari che uccisero Che Guevara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il miglior tributo per i boliviani caduti nel tentativo di fermare il Che e la sua invasione criminale è costruire insieme libertà e democrazia”, ha aggiunto. Nella stessa occasione, il ministro della Difesa Lopez Julio ha avvertito “cubani, venezuelani, argentini e altri che troveranno la morte nel territorio” della Bolivia. “Sono arrivati a imporre con le armi un modello politico ed economico”, ha affermato Lopez accusando direttamente l’ex presidente Evo Morales di aver trasformato “l’orgoglio in vergogna” e di aver “macchiato l’onore” delle forze armate boliviane. Che Guevara fu giustiziato il 9 ottobre 1967 a La Higuera dopo essere stato ferito a una gamba. All’epoca in Bolivia vigeva la dittatura filo-statunitense di René Barrientos. (Brb)