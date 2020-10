Portogallo-Spagna: Sanchez, piani di ripresa vanno nella stessa direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani per la ripresa di Spagna e Portogallo vanno nella stessa direzione: transizione ecologica e digitale, coesione sociale e territoriale, politiche di genere. Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo portoghese, Antonio Costa, in occasione del "21mo vertice ispano-portoghese" nella località di Guarda. Sanchez ha sottolineato la forte interdipendenza tra i due paesi in molteplici ambiti e la volontà di rafforzare le politiche di cooperazione in settori come agroalimentare, cultura, immigrazione, relazioni con l'America Latina. Per il governo spagnolo la presidenza portoghese dell'Unione europea che inizierà all'inizio del prossimo anno è una "fonte di tranquillità e fiducia in un momento tanto difficile come quello che stiamo vivendo" dato che entrambi i paesi hanno una "visione comune di come deve essere l'Europa di domani e del futuro". (segue) (Spm)