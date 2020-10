Portogallo-Spagna: Sanchez, piani di ripresa vanno nella stessa direzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla pandemia del coronaviurs, Sanchez ha assicurato che il governo "ha sempre messo la salute pubblica al di sopra di ogni altra considerazione" e che "deve essere data una risposta forte e chiara" all'avanzata della pandemia. Il coronavirus, secondo il primo ministro spagnolo, è una "battaglia epidemiologica e non ideologica", invitando tutte le amministrazioni ai vari livelli a cooperare per combattere il nemico comune. "Ho detto alla presidente della Comunità di Madrid che siamo sempre aperti al negoziato e al dialogo. Non siamo qui per imporre o proteggere, ma non potevamo guardare dall'altra parte", ha affermato Sanchez in risposta alle polemiche degli ultimi giorni per la dichiarazione unilaterale da parte dell'esecutivo dello stato di emergenza nella regione di Madrid. (Spm)