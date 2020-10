Albania: presidente Meta, governo rispetti accordi 5 giugno su legge elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal presidente Meta, c'è ancora tempo per riflettere sugli emendamenti alla legge elettorale in Albania. Meta ha invitato i cittadini e la classe politica alla "coesistenza" per raggiungere in pieno gli "standard europei". Le modifiche alla legge elettorale approvate nei giorni scorsi dal parlamento albanese "sono incostituzionali", secondo Lulzim Basha, leader del Partito democratico, maggiore schieramento dell'opposizione in Albania. Basha ha denunciato che "l'atto incostituzionale di oggi distrugge il consenso del 5 giugno e colpisce duramente l'integrazione europea del paese". Secondo Basha, il premier Edi Rama in questo modo "ha fatto l'ultimo passo verso l'abisso", anche se "non potrà portare con sé l'Albania e gli albanesi". "Niente può salvarlo dalla sconfitta e dalla punizione che lo attende", ha concluso Basha in riferimento alle elezioni del 25 aprile 2021. (segue) (Alt)