Lavoro: Porchietto (FI), moratoria su plastic e sugar tax è unica strada per evitare chiusura stabilimenti

- La deputata e responsabile del dipartimento Attività produttive di Forza Italia, Claudia Porchietto, dichiara: "Cogliamo la disponibilità del Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, di valutare la moratoria su plastic e sugar tax. Dopo tutto - continua la parlamentare in una nota -, questa non è che l'unica strada percorribile a poco mesi dall'entrata in vigore di due imposizioni fiscali che determinerebbero, altrimenti, la chiusura di molti stabilimenti in Italia. Il sistema imprenditoriale è pronto da tempo a condividere una seria strategia che vada a tutelare l'ambiente e sia, al contempo, anche un'opportunità per le aziende di completare la filiera del riciclo. Ma per rendere possibile tutto questo occorrerebbe convocare un tavolo di lavoro nazionale in cui le rappresentanze del sistema possano diventare gli attori protagonisti". Per Porchietto, sarebbe necessario "rivedere il ruolo dei consorzi del riciclo, il loro rapporto con il territorio, magari anche seguendo l'esempio di altri Stati come la Germania che ha creato una filiera completa e che soprattutto non ha mai demonizzato il sistema. A questo inoltre si dovrebbe aggiungere una modifica delle norme, modernizzando il concetto di tutela dell'ambiente senza ipocrisie. Se faremo tutto questo - conclude la deputata azzurra - non servirà una tassa 'ambientale' per chiudere le falle del bilancio statale, ma sarà la stessa economia positiva che incrementerà le entrate dell'Italia". (Com)