Urbanistica: assessore Roma, 15 ottobre altro incontro su riqualificazione via dei Lucani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro di ieri tra la cittadinanza e la sindaca di Roma Virginia Raggi sul progetto di riqualificazione dell'area di via dei Lucani a San Lorenzo "il 15 ottobre si terrà il primo workshop on line a cui seguiranno gli altri appuntamenti". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. "Ieri sera insieme alla sindaca e alla presidente di Municipio abbiamo avviato la nuova fase progettuale - spiega Montuori - in un'assemblea partecipata che ci ha permesso ancora una volta di ascoltare chi vive il territorio ogni giorno. Abbiamo avviato questo percorso mesi fa consapevoli delle sfide che ci avrebbe posto. Ora è importante proseguire sulla strada tracciata, per i cittadini e per l'amministrazione. I progetti che abbiamo ricevuto - sottolinea - nella prima fase sono molto interessanti. Non rispettano alcuni vincoli imposti dal bando ma testimoniano la sostenibilità, anche economica, della trasformazione di quest'area in un polo vivo del quartiere che integri i servizi e gli spazi pubblici di cui c'è bisogno perché possano crescere le relazioni tra le persone in luoghi accessibili, sicuri e a misura d'uomo. Di questo - conclude - ha bisogno questa parte di città oggi per il suo futuro".(Rer)