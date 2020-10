Ue: Fassina (Leu), populisti dall'alto cavalcano peggioramento pandemia per giustificare Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, "senza più argomenti di merito, i pasdaran del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) cavalcano il peggioramento della pandemia per giustificarne l'urgente necessità. Ovviamente, loro sono pragmatici e competenti, non ideologici come i 'no Mes' - continua il parlamentare su Facebook - , anche se non hanno mai letto l'incastro normativo tra statuto del Fondo e regolamenti Ue. Non sanno che il problema non sono le condizionalità all'accesso, ma quelle dopo, previste per un debitore a rischio come purtroppo l'Italia, con un debito al 160 per cento in uno scenario a inflazione zero. Continuano a ripetere che il 'prestito è gratis', ma non sanno spiegare perché nessuno dei 17 Stati che ha richiesto il Sure, altrettanto 'gratis', intende ricorrere al Mes". L'esponente di Leu aggiunge: "Eppure, risparmi in termini di spesa per interessi, seppur minori dei nostri, li avrebbero in tanti. Ma tutti sono consapevoli che il Mes non è il Sure e che legarsi ulteriormente le mani per meno di 300 milioni di euro all'anno sarebbe autolesionismo. Come ripete il ministro Gualtieri e come dimostrano il tasso di interesse sui nostri Btp a 10 anni sceso a 0,7 per cento, non abbiamo problemi di accesso ai mercati, anzi il conto di tesoreria è molto, molto carico. Le file per i tamponi e le carenze di posti in terapia intensiva non sono dovuti a insufficiente liquidità e scarsità di risorse di bilancio. Sono dovute - conclude Fassina - ai tempi necessari a adeguare l'offerta di servizi. Ma il populismo dall'alto, non si sofferma su dettagli tecnici: ha ben altri obiettivi politici". (Rin)