Rai: al concorso per giornalisti ha partecipato il 74 per cento dei candidati

- La partecipazione dei candidati al concorso per la selezione di 90 giornalisti professionisti da assegnare alle redazioni regionali della Rai è stata del 74 per cento (si erano iscritti in 3.722). Lo rende noto l'azienda. Una percentuale molto alta quella registrata questa mattina alla nuova Fiera di Roma a confronto con la precedente selezione giornalisti Rai del 2015, quando a Bastia Umbra si arrivò al 56 per cento dei 4.975 candidati. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, seguendo un rigido protocollo approvato dalla Asl Rm3, competente per territorio, la selezione si è svolta suddividendo i candidati per regioni in sette padiglioni, in tavoli singoli a 2 metri e mezzo di distanza l’uno dall’altro. La convocazione in orari diversi e gli accessi separati - conclude la Rai - hanno garantito il pieno rispetto delle norme, con ingressi distanziati la mattina e un deflusso ordinato al termine della prova. (Rin)