Nagorno-Karabakh: ministero Esteri tedesco, negoziati sotto auspici gruppo di Minsk

- Il ministero degli Esteri tedesco invita Armenia e Azerbaigian ad avviare negoziati sostanziali per una soluzione al conflitto nel Nagorno-Karabakh sotto gli auspici dei co-presidenti del gruppo di Minsk dell'Osce. "Diamo il benvenuto alla prontezza espressa da entrambi i paesi per avviare negoziati sostanziali mediati dai co-presidenti del gruppo di Minsk dell'Osce sulle basi dei principi di una soluzione del conflitto. Invitiamo Armenia e Azerbaigian a lavorare intensamente per una soluzione al conflitto pacifica e duratura", afferma il ministero degli Esteri di Berlino. (Res)