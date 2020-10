Risparmio: D'Incà, lavoro in sinergia governo-Parlamento per indennizzi a risparmiatori truffati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, definisce "emozionante e motivo d'orgoglio per me poter incontrare personalmente alcuni dei risparmiatori truffati dalla banche che finalmente, dopo anni e un percorso difficilissimo, hanno ricevuto le prime restituzioni. Assieme al viceministro all'Economia Alessio Villarosa - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, al presidente della commissione Bilancio del Senato, Daniele Pesco, al sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, a Raphael Raduzzi, Giovanni Endrizzi, Enrico Cappelletti e a tutti i parlamentari veneti del Movimento cinque stelle abbiamo fatto lavorare in sinergia governo e Parlamento, incontrato tutte le parti interessate, risolto i problemi tecnici che si sono presentati per poter finalmente dare il giusto indennizzo a quei cittadini che avevano perso i loro risparmi. Come Movimento cinque stelle - conclude D'Incà - lo avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto". (Rin)