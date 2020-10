Kim si commuove nel discorso alla nazione: "In Corea del Nord zero vittime del Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Corea del Nord il coronavirus non ha provocato vittime. Lo ha dichiarato oggi il leader Kim Jong-un in un discorso alla nazione tenuto in occasione del 75mo anniversario dalla fondazione del Partito dei lavoratori. Nel suo intervento, Kim è sembrato trattenere le lacrime quando ha menzionato le difficoltà attraversate dal Paese, in particolare i danni causati dai tifoni. Le immagini hanno mostrato invece la palese commozione di diverse persone tra la folla, tutte senza mascherina. Kim stesso non ha indossato una mascherina e ha abbracciato e baciato bambini durante la cerimonia. Il leader nordcoreano ha anche auspicato che il popolo della Corea del Sud possa lasciarsi alle spalle la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, in modo che le due parti “potranno tenersi per mano”. (Res)