Rifiuti: Buschini-Battisti (Pd), discarica a Ceccano sarà bonificata con fondi Regione Lazio

- La discarica di via Anime Sante a Ceccano, in provincia di Frosinone, sarà bonificata con fondi regionali. Lo assicurano in una nota i consiglieri del Pd alla Regione Lazio Mauro Buschini e Sara Battisti. Allo stesso modo "la Regione si sta occupando di altri siti simili - proseguono -, ovvero discariche di rifiuti urbani, nei comuni del Lazio interessati. Perché queste bonifiche già iniziate altrove non hanno interessato ancora il Comune di Ceccano? Perché l'amministrazione - spiegano Buschini e Battisti - non ha presentato alcun progetto e non ha svolto nessuna attività. E, inoltre, il Comune di Ceccano ha erroneamente segnalato tra i siti da bonificare con i fondi della Valle del Sacco, la discarica di via Anime Sante che è fuori dal perimetro Sin, perimetro avallato anche dalla stessa amministrazione: non si può decidere un perimetro che esclude alcune zone e poi mettere dentro siti che non fanno parte del medesimo. La Regione - concludono - metterà una toppa a questo errore del Comune e bonificherà il sito con fondi propri".(Com)