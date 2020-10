Usa: Covid, oltre 50 mila nuovi contagi per il terzo giorno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti sono stati registrati 57.420 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo indicano i dati della Johns Hopkins University. Si tratta del terzo giorno consecutivo in cui i contagi giornalieri sono rimasti sopra quota 50 mila: venerdì 8 ottobre infatti i casi erano stati 56.191, giovedì 7 ottobre 50.341. Per risalire all’ultima volta che negli Stati Uniti venivano individuati oltre 50 mila casi per tre giorni consecutivi bisogna risalire a metà agosto. Sono almeno 22 gli Stati in cui sono stati registrati oltre mille casi giornalieri e a livello nazionale il tasso di contagio è salito del 12 per cento rispetto alla scorsa settimana.(Nys)