Kirghizistan: il parlamento approva all'unanimità nuovo governo guidato da Japarov

- Il Consiglio supremo del Kirghizistan ha approvato oggi la nomina di Sadyr Japarov, liberato dai manifestanti durante le proteste post-elettorali di questi giorni, come nuovo premier ad interim. Lo riporta la stampa russa, secondo cui tutti i deputati presenti alla residenza presidenziale di Bishkek hanno votato all'unanimità a favore della candidatura di Japarov, del suo programma e della squadra di governo proposta. Si tratta di un altro importante capitolo della crisi politica aperta in Kirghizistan dalle contestate elezioni legislative dello scorso 4 ottobre. Già nei giorni scorsi i parlamentari avevano cercato di riunirsi per eleggere un nuovo premier ad interim dopo le dimissioni - accolte ieri dal presidente Sooronbay Jeenbekov - del premier Kubatbek Boronov. Tuttavia, finora i deputati non erano mai riusciti a raggiungere il quorum per rendere valida una sessione parlamentare. (segue) (Res)