Kirghizistan: il parlamento approva all'unanimità nuovo governo guidato da Japarov (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione odierna è avvenuta dopo che, a partire da ieri, a Bishkek è scattato lo stato d’emergenza annunciato dal presidente Jeenbekov. “A causa delle ambizioni di alcuni dei nostri politici, la pace dei nostri cittadini e del nostro Paese è stata violata. Abbiamo ascoltato appelli provocatori, che minano l’unità del Paese e la pace sociale. Il destino del nostro Kirghizistan è in pericolo”, ha dichiarato il capo dello Stato. Jeenbekov ha annunciato l’entrata in vigore dello stato d’emergenza nella capitale a partire dalle 20 di ieri (le 16 in Italia) fino alle 8 del 21 ottobre (le 4 in Italia). Il provvedimento viene introdotto ufficialmente “per garantire la vita e la salute dei cittadini, per la loro sicurezza e per stabilizzare rapidamente il contesto socio-politico”. Con il nuovo decreto, lo Stato maggiore delle forze armate è incaricato di “inviare squadre con equipaggiamento militare nel territorio di Bishkek per organizzare posti di blocco, reprimere scontri armati, garantire la tutela della legge e proteggere la popolazione civile”. Per il periodo in cui sarà in vigore lo stato d’emergenza, il viceministro dell’Interno Almazbek Orozaliev è nominato comandante di Bishkek. (segue) (Res)