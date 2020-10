Kirghizistan: il parlamento approva all'unanimità nuovo governo guidato da Japarov (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la capitale è stata teatro di un’esplosione di violenza. Secondo i media russi, protagonisti dei disordini sono in particolare i sostenitori dell’ex presidente Almazbek Atambayev e quelli di Sadyr Japarov. Negli scontri è stato ferito gravemente Tilek Toktogaziev, uno dei principali leader delle proteste di questi giorni. Teatro delle violenze è stata piazza Ala-Too, nel centro della capitale, dove una folla di sostenitori di Japarov avrebbe attaccato gli uomini di Atambayev che stavano tenendo un comizio usando pietre e bottiglie. Quest'oggi Atambayev è stato nuovamente arrestato. L'ex presidente era stato scarcerato dai suoi sostenitori durante i disordini post-elettorali, dopo esser stato condannato quest'anno a undici anni di reclusione per corruzione. Jeenbekov si è detto nei giorni scorsi ore disposto a dimettersi se e quando verrà nominato un nuovo governo e il Paese avrà intrapreso la via della legalità. L’annuncio del capo dello Stato è stato positivamente dal nuovo presidente del Consiglio supremo, Myktybek Abdyldaev. “Riteniamo che la disponibilità del presidente Jeenbekov a dimettersi dopo la stabilizzazione della situazione sia uno sviluppo positivo. Ora ci troviamo di fronte al compito di convocare una sessione straordinaria del Consiglio supremo il prima possibile per riportare il Paese nel campo della legalità”, ha affermato Abdyldaev. (segue) (Res)