Kirghizistan: il parlamento approva all'unanimità nuovo governo guidato da Japarov (5)

- Unico Paese dell’Asia centrale ad aver adottato – dopo la rivoluzione del 2010 – un sistema di governo misto presidenziale-parlamentare, il Kirghizistan era andato al voto domenica scorso per il rinnovo del suo parlamento unicamerale, il Consiglio supremo. I risultati annunciati dalla Cec avevano visto quattro forze politiche superare la soglia di sbarramento del sette per cento: Birimdik (Unità), aveva raccolto il 24,5 per cento dei voti; Mekenim (Patria mia) Kirghizistan il 23,88 per cento; il Partito del Kirghizistan l’8,76 per cento. Unica forza dell’opposizione a entrare in parlamento secondo quei risultati era stata Butun Kirghizistan (Kirghizistan Unito) grazie al 7,13 per cento delle preferenze. Gli altri dodici partiti che hanno preso parte alla competizione non avevano invece ricevuto il numero di voti necessari a trovare posto del nuovo Consiglio supremo. (segue) (Res)