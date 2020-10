Kirghizistan: il parlamento approva all'unanimità nuovo governo guidato da Japarov (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste sono partite praticamente subito dopo l’annuncio dei risultati. Tutte le forze di opposizione – incluso Butun Kirghizistan, il cui leader Adakhan Madumarov ha parlato di elezioni “più sporche della storia” - hanno denunciato brogli e irregolarità, raccontando di minibus che nel giorno del voto trasportavano elettori da un seggio all’altro e di funzionari di partito che distribuivano schede con i candidati da votare. Nel pomeriggio del 5 ottobre la polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti in piazza Ala-Too, nel centro della capitale, ricorrendo a granate stordenti, cannoni d’acqua, gas lacrimogeni e proiettili di gomme. A quel punto la situazione è degenerata: sono scoppiati tafferugli in diverse zone della città, con i dimostranti che in alcuni frangenti hanno preso il sopravvento sulle forze di sicurezza; un gruppo di manifestanti ha assaltato la Casa Bianca, la sede della presidenza, facendo irruzione negli uffici di Jeenbekov e distruggendo documenti; altri sono entrati nella sede del Consiglio supremo; altri, infine, hanno liberato l’ex presidente Almazbek Atambayev, arrestato lo scorso anno con l’accusa di corruzione. (segue) (Res)