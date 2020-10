Covid: Tripodi (Lega Lazio), caos Asl Latina su tamponi ad alunni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio spiega che "ha dell'incredibile il caos prodotto dall'Asl di Latina per i tamponi agli alunni pontini, convocati allo stesso orario, al Polo Fieristico del capoluogo". In una nota Tripodi sottolinea: "Il che si aggiunge alla chiusura dei sette ex punti di primo intervento, declassati in punti di assistenza territoriale, nelle ore notturne: Cisterna di Latina, Cori, Gaeta, Minturno, Priverno, Sabaudia e Sezze. Non bastasse - aggiunge Tripodi -, nessuna risposta è pervenuta dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, anche sulla preoccupazione riguardo le conseguenze economiche dell'ordinanza regionale sul mini lockdown in provincia di Latina e sul mancato rispetto delle misure anti-Covid nei treni regionali e nei mezzi pubblici, le cui corse e flotte sono insufficienti sia per la Cotral sia per il trasporto locale. Quale prevenzione ha messo in campo o sta predisponendo Zingaretti al fine di ridurre la diffusione dei contagi da coronavirus fra il Lazio e la Campania, le regioni più attenzionate, visto lo stretto legame sui trasporti e sulla mobilità? Sono migliaia - conclude - i pendolari che quotidianamente viaggiano sulla tratta Roma-Napoli". (Com)