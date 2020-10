Ue: Fornaro (Leu), necessario accelerare in Europa e in Italia su Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "nella crisi economica prodotta dal Covid-19 la velocità si è dimostrata un fattore fondamentale per rendere più efficaci gli interventi a favore di imprese e famiglie. Occorre quindi accelerare in Europa e nella definizione del piano italiano del Recovery fund - continua il parlamentare in una nota - individuando definitivamente le priorità strategiche ed evitando dispersioni di energie e risorse. Velocità e progetti mirati sono le chiavi di volta per rispondere alla domanda di protezione dalla crisi e per rilanciare un crescita sostenibile ed equa". (Com)