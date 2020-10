Covid: De Carlo (Fd'I), la moratoria su sugar e plastic tax ipotizzata da Gualtieri non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore e responsabile nazionale Agricoltura di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, sottolinea che "la possibile moratoria ipotizzata dal ministro Gualtieri sull'entrata in vigore della plastic e della sugar tax previste per il gennaio prossimo, non basta. Finalmente il ministro, smentendo se stesso - continua il parlamentare in una nota -, riconosce che avevamo ragione noi dall'inizio, quando affermavamo con convinzione che tassare non serve ad educare e che queste tasse avrebbero messo solo in difficoltà migliaia di imprese e migliaia di posti di lavoro. Ora quindi", conclude De Carlo, "pensi ad investire risorse nella ricerca e nello sviluppo di prodotti biodegradabili, annullando definitivamente l'assurda tassa su plastica e zucchero". (Com)