Difesa: presidente serbo Vucic, investimenti nell'esercito più difficili con la pandemia

- Le conseguenze globali della pandemia del Covid-19 renderanno più difficili gli investimenti nell'Esercito della Serbia. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, assistendo oggi all'inizio delle esercitazioni Sadejstvo 2020. Secondo Vucic, nel corso degli anni tuttavia l'esercito serbo è stato rafforzato "non per avviare i conflitti ma per respingere gli aggressori". L'esercitazione odierna ha visto una dimostrazione della distruzione di velivoli nemici con il sistema missilistico Pancir di recente acquisizione, così come tramite i Mig-19 Eagle e Super Seagull, i Mi-35, Mi-17V5, Mi-8 e gli elicotteri Gama. Anche il presidente di turno nella presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, ha assistito alle esercitazione, mentre Vucic ha precisato che sono stati invitati ma non hanno risposto anche gli altri due esponenti della presidenza della Bosnia Erzegovina. "La pandemia è durata più a lungo di quanto atteso. E anche per il vaccino ci si sta mettendo troppo, visto che si tratta dell'unico modo per cessare la pandemia", ha affermato Vucic ringraziando l'esercito anche per il contributo durante l'emergenza sanitaria.(Seb)