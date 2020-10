Terremoti: Ingv, torna domani la campagna "Io non rischio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domenica 11 ottobre torna "Io non rischio", la campagna promossa dal dipartimento della Protezione civile, Anpas, Ingv, Fondazione Cima e ReLuis, per promuovere nei cittadini la conoscenza dei rischi presenti sul territorio e renderli consapevoli e attivi nella loro riduzione. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il volontariato di Protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione con una modalità nuova, quella telematica, resa necessaria dall’attuale emergenza sanitaria. Per minimizzare la possibilità di assembramenti e per rispettare il distanziamento fisico e sanitario senza rinunciare alla vicinanza sociale, l’edizione 2020 di "Io non rischio" è un’edizione digitale. I consueti luoghi di incontro e condivisione - le piazze - continueranno a esserci ma prenderanno vita in uno spazio diverso: lo spazio digitale. Infatti - continua l'Ingv - le associazioni di volontariato che aderiscono a "Inr" organizzeranno dei punti d’incontro online, su Facebook, integrando i social media con le piattaforme di meeting a distanza. Le pagine e gli Eventi Facebook saranno quindi i punti di aggregazione digitale, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono sui nostri territori. Sono previste alcune piazze tradizionali sul territorio (dal significato pressoché simbolico) affiancate alle centinaia piazze digitali dove le volontarie e i volontari continueranno a diffondere, con modalità rinnovate, la cultura della prevenzione e a sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali, integrando in modo creativo i social media, le piattaforme di meeting a distanza e gli interventi in diretta sia di carattere locale che nazionale. (segue) (Rin)