Terremoti: Ingv, torna domani la campagna "Io non rischio" (2)

- Il 2020 - prosegue l'Ingv - segna per "Io non rischio" anche un importantissimo traguardo. Sarà l’occasione per festeggiare i primi dieci anni di attività, portati avanti con grande orgoglio ed entusiasmo grazie all’impegno dei tantissimi volontari comunicatori che hanno scelto, anno dopo anno, di unirsi nel percorso verso la conoscenza dei rischi del nostro territorio e alla diffusione nelle nostre comunità delle scelte quotidiane di riduzione del rischio. In queste dieci edizioni l’Ingv, come promotore e partner scientifico della campagna, ha contribuito attivamente alla ideazione e produzione dei materiali di comunicazione, alla formazione dei volontari che vanno in piazza sui rischi terremoto e maremoto e vulcanico fornendo direttamente alle associazioni spunti e materiali per la progettazione degli allestimenti di piazza, e a tutte le numerose attività di comunicazione, tra le quali lo sviluppo delle mappe interattive per il portale www.iononrischio.it. Anche per l’edizione digitale, l’Ingv ha curato l’aggiornamento dei volontari formatori, ha sostenuto in ambito regionale i percorsi di formazione per i volontari comunicatori delle organizzazioni di volontariato che partecipano alla campagna, ha reso disponibili materiali digitali, sostenendo le associazioni nel percorso di preparazione delle piazze digitali. (Rin)