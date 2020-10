Governo: Giacomoni (FI), collaborazione? Forza Italia c'è, lunedì Aula voti Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, dichiara: "Il governo oggi per bocca del ministro Amendola parla di collaborazione. Da mesi - continua il parlamentare in una nota - le opposizioni presentano in Parlamento le loro idee, le loro proposte concrete, che non sono mai state prese in considerazione dalla maggioranza. Ministro, mi tolga una curiosità: come si declina in concreto la collaborazione?". L'esponente di FI aggiunge: "Forse, prima di lanciare appelli alle opposizioni farebbe bene a coordinarsi con la sua maggioranza e con il presidente del Consiglio. Comunque sappia che Forza Italia c'è. Siete pronti a votare lunedì in Aula il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) - conclude Giacomoni -, strumento ormai indispensabile per salvaguardare la salute degli italiani?". (Com)