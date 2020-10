Milano: De Corato, dopo lockdown allentata la presa pochi vigili in zone movida e sui mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente adesso, nelle zone della movida di Milano, il sindaco ha destinato una decina di pattuglie di vigili per controllare il rispetto delle misure anti contagio, come l'utilizzo della mascherina anche all'aperto e il distanziamento. Tuttavia, la città è grande e le zone della movida sono parecchie: servirebbero ben più di 10 pattuglie per tenere la situazione sotto controllo". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato in merito ai controlli sul rispetto delle misure anti-contagio a Milano. "Se ora c'è bisogno di annunciare con tanta enfasi queste operazioni di controllo e sanzionamento, forse è perché dopo il lockdown, durante il quale le forze dell'ordine presidiavano il territorio, è stata allentata la presa. I milanesi, infatti, hanno segnalato più volte da giugno fino a pochi giorni fa la presenza di assembramenti fuori controllo, senza che però nessuno intervenisse. Come in via Lecco ed in via Melzo, o in Porta Venezia e corso Como, per non parlare poi delle feste, manifestazioni – come quella del 27 maggio sotto il palazzo della Regione- e raduni dei centri sociali che si svolgevano, e probabilmente continueranno a farlo, indisturbate sotto agli occhi di tutti. Il ministro Lamorgese ha ricordato ai prefetti la possibilità di utilizzare per i controlli anche i militari con la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ma nonostante ciò a Milano non sono mai stati utilizzati durante il lockdown e non lo sono ancora. Perché non impiegare anche loro per verificare il rispetto delle misure anti-Covid? Mentre per quanto riguarda i mezzi pubblici, zero controlli da parte della polizia locale di Milano? Con il centrodestra al governo della città il nucleo tutela trasporto pubblico contava 50 uomini, ora invece è già tanto se arriva a 10. Chiaramente un numero troppo basso per poter effettuare i dovuti controlli per il rispetto delle misure anti-contagio anche su mezzi Atm, alle fermate e nelle stazioni metropolitane. Per fortuna a fare questo genere di verifiche- conclude De Corato- ci sono la polizia ed i carabinieri". (Com)