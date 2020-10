Frosinone: presidente provincia, proseguono su territorio interventi per viabilità sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'azione della provincia di Frosinone in materia di viabilità e sicurezza stradale. Il presidente Antonio Pompeo, infatti, "ha firmato altri due decreti con i quali si predispongono importanti interventi sia nell'area nord che in quella sud del territorio provinciale". "In particolare - si legge in una nota - il primo riguarda la sostituzione di ben 15 giunti stradali, attualmente danneggiati e quindi pericolosi per gli automobilisti, che sono posizionati lungo la Ssv Sora/A1 in territorio di Cassino. Un'arteria particolarmente trafficata, anche per il continuo transito di mezzi pesanti, dove alcuni giunti di dilatazione risultano notevolmente ammalorati e, di conseguenza, rappresentano elementi di rischio per la viabilità . Un intervento molto atteso e per il quale l'ente di piazza Gramsci ha impegnato la somma di 350.000 euro. Il secondo intervento riguarda, invece, la strada provinciale 198 'La Forma San Quirico' nel tratto che attraversa il comune di Serrone e la Sp 156 'Piglio collegamento Anticolana', nel tratto che ricade in territorio di Piglio e che collega il centro storico con la Sr155 di Fiuggi. In questo caso i lavori interesseranno il rifacimento del manto stradale per ottimizzare la percorribilità e garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso interventi radicali sulla pavimentazione stradale. Per queste opere l'ente di piazza Gramsci ha stanziato la somma di 92.500 euro che, aggiunta a quella precedente, arriva a un totale di 442.500 euro". (segue) (Com)