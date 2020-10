Nagorno-Karabakh: ministero Esteri francese, riprendano i negoziati con gruppo di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco nel Nagorno Karabakh, raggiunto da Armenia e Azerbaigian con la mediazione della Russia, è un primo passo ma deve essere attuato pienamente per assicurare che ci siano le condizioni per una cessazione permanente delle ostilità. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri della Francia, Agnes von der Muhll. "Le discussioni sostanziali, per le quali le parti sono impegnate sotto l'egida del gruppo di Minsk, devono ricominciare senza precondizioni", ha affermato la portavoce francese. (Res)