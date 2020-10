Milano: Comazzi (FI), finalmente la nostra città si apre al ricordo dei martiri delle foibe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi Milano ospiterà un monumento per ricordare i martiri delle foibe. Sono orgoglioso di aver portato avanti questa battaglia in consiglio comunale: tre anni fa - era il 10 febbraio 2017 - il gruppo di Forza Italia presentò un ordine del giorno che impegnava la giunta a erigere una statua 'in un luogo adeguato dal punto di vista urbanistico e simbolico, come piazza della Repubblica' afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Dopo anni di appelli e interventi pubblici - prosegue l'azzurro - finalmente la nostra città si apre al ricordo di un massacro tra i più sanguinosi del secolo scorso. Dispiace solo che la giunta abbia lasciato alle associazioni l'onere di fronteggiare le spese e i costi di manutenzione del monumento, ma oggi non voglio scatenare polemiche. Per troppo tempo - afferma Comazzi - questa brutta pagina di storia è stata negata o rimossa da una certa parte, per fortuna minoritaria, della sinistra; con l'erezione di questa statua vogliamo ribadire che Milano non dimentica i martiri delle foibe, né oggi né mai". (Com)