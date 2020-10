Ue: Carè (Pd), si usi Mes per sanità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare del Partito democratico, Nicola Carè, invita ad investire "le risorse del Meccanismo europeo di stabilità nel sistema sanitario nazionale, rafforzando il comparto dell'intero Paese e, soprattutto, del Mezzogiorno. Basi pensare - continua l'esponente del Pd in una nota - alla boccata d'ossigeno che l'utilizzo di tali risorse potrebbe fornire alla sanità territoriale. I sindaci, infatti, ne auspicano l'utilizzo, consapevoli delle difficoltà di questi mesi, acuitesi con la seconda ondata dell'emergenza Covid-19". Per il deputato, "utilizzando le risorse del Mes non c'è alcun rischio di tagli alla spesa sociale, perché l'unico vincolo posto è rappresentato dalla destinazione degli investimenti nel settore della sanità per contrastare il Covid-19. Dopo i 209 miliardi del Recovery fund - conclude Carè -, beneficiare di 37 miliardi dal Mes rappresenta un'ulteriore opportunità che va giocata fino in fondo". (Com)