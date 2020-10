Kirghizistan: nuovamente arrestato l'ex presidente Atambayev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev è stato nuovamente arrestato oggi con l'accusa di aver fomentato gli scontri scoppiati ieri nella capitale Bishkek, nei quali è rimasto ferito il leader delle proteste Tilek Toktogaziev. Lo ha fatto sapere in un comunicato il Consiglio di Stato per la sicurezza nazionale (Gnkb). Atambayev è stato prelevato dalle forze dell'ordine mentre si trovava nella sua abitazione di Koy Tash, a circa 20 chilometri da Bishkek. "Il 10 ottobre 2020 il Gnkb, in coordinamento con il ministero dell'Interno, ha arrestato Almazbek Atambayev e altre due persone sulla base di un mandato d'arresto spiccato nel quadro delle indagini sull'organizzazione di disordini di massa nella città di Bishkek", si legge nel comunicato. Atambayev era stato scarcerato nei giorni scorsi nel quadro delle proteste seguite alle contestate elezioni legislative dello scorso 4 ottobre. Nei mesi scorsi era stato condannato a 11 anni di carcere per corruzione. (segue) (Res)