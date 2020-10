Kirghizistan: nuovamente arrestato l'ex presidente Atambayev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la capitale è stata teatro di un’esplosione di violenza che complica ulteriormente la crisi politica aperta dalle contestate elezioni legislative dello scorso 4 ottobre. L’auto dello stesso Atambayev è stata colpita da proiettili. L’imprenditore kirghizo Tikek Toktogaziev, protagonista delle proteste di questi giorni, si trova invece “in ospedale privo di sensi” dopo essere stato ferito durante scontri tra fazioni rivali dell’opposizione. Secondo i media russi, protagonisti dei disordini sono in particolare i sostenitori dell’ex presidente Atambayev e quelli di Sadyr Japarov, che una parte dell’opposizione sta promuovendo come premier ad interim. Toktogaziev è uno dei principali leader delle proteste di questi giorni, anch’egli proposto per la guida del prossimo governo in particolare dalle frange più giovani dei manifestanti. Il ministero della Sanità non ha ancora fornito informazioni sul numero di feriti e sulla presenza di eventuali vittime. Teatro delle violenze è stata piazza Ala-Too, nel centro della capitale, dove una folla di sostenitori di Japarov avrebbe attaccato gli uomini di Atambayev che stavano tenendo un comizio usando pietre e bottiglie. (segue) (Res)