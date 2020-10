Torino: Organalia arriva a Ivrea, stasera primo concerto nella chiesa di San Salvatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, sabato 10 ottobre, si tiene il primo dei due concerti programmati a Ivrea nel cartellone di Organalia 2020. L’appuntamento, fissato per le ore 21 nella Chiesa di San Salvatore (Via Palestro, 45 – ZTL), vede il debutto dell’Ensemble Vanvitelli, specializzato nell’esecuzione del repertorio rinascimentale e barocco. Il complesso, formato dal violinista Gian Andrea Guerra, dal violoncellista Nicola Brovelli e da Luigi Accardo al clavicembalo e all'organo, dà vita al concerto intitolato “Lo stile italiano e la Francia”. L’appuntamento eporediese è l’occasione per il pubblico di ascoltare la “voce” dell’organo costruito da Felice Bossi nel 1846. Collocato in controfacciata, sopra la bussola d’ingresso, questo strumento è dotato di un manuale con 58 tasti e di una pedaliera rettilinea con 27 pedali. La trasmissione è meccanica. La manutenzione per questo concerto è stata affidata all’organaro Roberto Curletto di Vinovo. Il programma propone musiche di Girolamo Frescobaldi (Toccata Settima per organo solo), Alessandro Stradella (Sinfonia a violino, violoncello e basso), Arcangelo Corelli (Sonata in Mi minore), Alessandro Scarlatti (Toccata in Laper organo solo), Michele Mascitti (Sonata in La maggiore e Sonata in Sol minore), Bernardo Storace (Balletto per organo solo) e, per concludere, Jean-Féry Rebel (Sonata in Re minore). L’ingresso sarà, come di consueto, con libera offerta. L’accesso per il pubblico, secondo le norme antiCovid in vigore per l’accesso nelle chiese, avverrà a partire dalle ore 20.30. Gli spettatori che arriveranno a Ivrea con l’auto sono consigliati di parcheggiare in Piazza Walter Fillak o in Piazza Freguglia. Organalia è un progetto musicale sostenuto dalla Fondazione CRT e Città metropolitana di Torino. I concerti eporediesi si avvalgono anche del contributo della Città di Ivrea. (Rpi)