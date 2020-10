Frosinone: ordinanza sindaco Ferentino, multe a non residenti che conferiscono rifiuti in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la prima di una serie di ordinanze "che regolamentano il conferimento dei rifiuti nel territorio comunale di Ferentino". L'ha firmata ieri il sindaco, Antonio Pompeo, si legge in una nota, "con il preciso obiettivo di contrastare il fenomeno dell'abbandono irregolare, soprattutto da parte di quanti non risiedono a Ferentino e conferiscono la spazzatura negli appositi contenitori installati nei diversi punti della città. Anche a seguito di alcuni episodi che sono stati segnalati nelle scorse settimane, il primo cittadino, che mantiene sempre alta l'attenzione al rispetto dell'ambiente e delle regole per la salvaguardia della salute pubblica, ha deciso di prendere provvedimenti, emanando un'ordinanza che vieta espressamente 'il conferimento nei cassonetti stradali e/o in ogni altra attrezzatura per la raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche ad essi adiacenti ubicati sull'intero territorio comunale da parte di soggetti non residenti a Ferentino e/o che non siano soggetti passivi della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Ferentino'. (segue) (Com)