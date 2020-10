Frosinone: ordinanza sindaco Ferentino, multe a non residenti che conferiscono rifiuti in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i trasgressori "è prevista una sanzione pecuniaria di 150 euro per ciascun conferimento. Gli agenti di polizia locale, oltre a quelli di polizia giudiziaria, sono incaricati di controllare il rispetto dell'ordinanza e di multare chi viola le norme". "La nostra comunità – dicono il sindaco Pompeo e l'assessore all'Ambiente Evelina Di Marco – è sensibile al rispetto dell'ambiente e noi amministratori attenti a vigilare che le norme siano osservate, soprattutto perché vivere in un mondo più pulito significa anche insegnare ai nostri figli e alle giovani generazioni un comportamento virtuoso e responsabile per il futuro. Per questo abbiamo ritenuto opportuno intervenire e lo faremo anche nei prossimi giorni per fare in modo che tutti rispettino le regole a tutela della salute e del decoro urbano". Il sindaco e l'assessore fanno sapere, infine, "che a breve saranno resi noti nuovi interventi finalizzati a implementare il servizio di raccolta differenziata in città". (Com)