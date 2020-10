Forza Italia: Gelmini, noi pronti a indicare la strada per fermare recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro compito è parlare con la gente, stare in mezzo al Paese reale, metterci in ascolto. Seguire l'esempio del presidente Berlusconi. Perché non dobbiamo cambiare i nostri valori, ma aggiornare le nostre ricette". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Immagina", evento organizzato da Forza Italia a Milano. "Oggi il Paese ha bisogno di sicurezza. Ma non è la sicurezza di cui si parlava solo due anni fa. Non è la sicurezza di cui altri partiti hanno cercato di scipparci la bandiera. È un altro bisogno di sicurezza che non si risolve solo con le forze dell'ordine, alle quali va la nostra gratitudine per lo straordinario lavoro che svolgono ogni giorno. È un bisogno di sicurezza che deriva non dalla paura di farsi scippare il portafoglio, ma dal terrore di farsi scippare il lavoro. La tranquillità economica. Il futuro. Altri hanno fermato i barconi. A noi tocca indicare la strada per fermare la recessione, la decrescita".(Com)