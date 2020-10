© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Civita Castellana rende noto che "la Asl di Viterbo ha comunicato quattro nuovi casi Covid 19 nel comune". "Si precisa che i soggetti - aggiunge - sono collegati a precedenti casi di positività già comunicati. I soggetti sono in isolamento e sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla Asl". (Com)