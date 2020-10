Amministrative: Gasparri (FI), da noi proposte concrete, ora confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione dei parlamentari romani di Forza Italia "è emersa chiara la volontà di valutare ogni ipotesi. Sia quelle della società civile che quelle del mondo politico" in vista delle prossime elezioni amministrative su Roma. Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri commissario Forza Italia coordinamento Roma Capitale. "Peraltro si leggono nomi e invenzioni di vario tipo - prosegue Gasparri -. Roma ha bisogno di serietà. Chi vuole impegnarsi, da qualsiasi settore della vita italiana provenga, dica con chiarezza che intende fare. Roma non è un palcoscenico per esibizioni improvvisate, né per esperimenti da seconde file. A Roma sia la società civile che il mondo politico dovrebbero mettere in campo le proprie persone più esperte e solide. Si evocano manager, ma bisogna far eleggere il candidato sindaco dal popolo. Quindi non bastano presunte qualità tecniche, peraltro tutte da verificare". (segue) (Com)