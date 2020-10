Amministrative: Gasparri (FI), da noi proposte concrete, ora confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gasparri poi sottolinea che "c'è un rito democratico e partecipato che deve coinvolgere i cittadini esausti e diffidenti dopo quello che è accaduto da molto tempo a questa parte nella Capitale. Anche le forze politiche hanno il dovere di assumersi le proprie responsabilità. Ed è per questo che come commissario di Forza Italia ho avanzato una ipotesi concreta. Non rivendichiamo incarichi specifici, nemmeno quello principale. Ma mettiamo a disposizione quelle che riteniamo le nostre energie migliori - sottolinea il senatore di Forza Italia -, finché, a costo zero e senza alcun vincolo di incarico specifico, facciano la loro parte per il futuro della capitale. Che ha bisogno di battersi in Europa per recuperare soldi dal recovery plan quando sarà varato, che deve trattenere imprese in fuga dalla città, che deve attrarre grandi eventi sportivi e culturali, che deve rimettere in sesto Roma sotto il profilo della sicurezza e del decoro, che deve riorganizzare servizi pubblici essenziali allo sbando. Abbiamo fatto proposte concrete - conclude -, aspettiamo un confronto. Se poi si deve agire come una specie di Cirque du Soleil, non è questo lo spirito che ci caratterizza”. (Com)