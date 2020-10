Covid: Enrico Letta, da Europa un messaggio molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Consiglio italiano, Enrico Letta, ha dichiarato in merito alle strategie anti Covid-19 che non si sarebbe "mai aspettato una risposta da parte dell’Europa con un piano da 750 miliardi di euro, una cifra enorme, oltretutto con nuovi strumenti. Credo", ha continuato l’ex premier a "L’ospite", su Skytg24, "che questa sia la dimostrazione della solidarietà che nasce in Europa e di un’Europa che si integra sempre di più, ed è un messaggio molto importante. Ci saranno tanti ostacoli, però non c’è nessun’altra parte del mondo che è riuscita a fare quello che ha fatto l’Europa. Per me - ha concluso Letta - è una svolta come quella in occasione del crollo del Muro di Berlino, nel 1989". (Rin)