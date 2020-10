Germania: ufficio per protezione Costituzione, attenzione a aumento estremismo di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione tedesca, Thomas Haldenwang, ha ammonito sui rischi legati all'aumento della violenza negli ambienti della sinistra estremista. Le sue dichiarazioni arrivano oggi dopo le violenze esplose ieri a seguito dello sgombero da parte della polizia del centro sociale Liebig 34, ed a successivi scontri nella serata di ieri nella zona di Mitte nel centro di Berlino. "La violenza nell'estremismo di sinistra sta diventando sempre più brutale e personale", ha detto Haldenwang in un'intervista a "Tagesspiegel". Gli agenti di polizia tedesca avrebbero a suo dire subito episodi di "imboscate", come avvenuto Berlino o Lipsia, dove sono stati costretti ad interventi per poi essere attaccati. Secondo Haldenwang, "questa è la nuova qualità dell'estremismo violento di sinistra di cui dobbiamo parlare".(Geb)